Der Grund für zwei 16. Plätze beim Weltcupauftakt der Parallelboarder war schnell gefunden.

Mit zwei 16. Plätzen hat Claudia Riegler den Auftakt im Snowboardweltcup bei den Parallelrennen in Russland nicht wie erhofft gestalten können. Zwei verpatzte zweite Läufe in der Qualifikation, am Samstag im Riesentorlauf und am Sonntag im Slalom, verhinderten ein Mitmischen um die Podestplätze. Beunruhigt ist die 48-Jährige aus Flachau aber nicht.

"Das war insgesamt natürlich nicht das, was ich mir erwartet habe. Mit zwei jeweils so verhauten Läufen überhaupt die Quali zu schaffen hat mich aber auch überrascht", sagt Riegler. Dass sie als jeweils 16. im ersten K.-o.-Duell dann gegen die Beste der Qualifikation antreten musste, war eine zu große Hypothek. "Schlecht wäre es, wenn ich nicht wüsste, warum ich die Zeit verliere. So aber weiß ich, dass es schwere Fehler waren und der Grundspeed passt", erklärt Riegler, warum sie mit einem guten Gefühl direkt nach Südtirol reist.

Dort steht am Donnerstag in Carezza und am Samstag in Cortina d'Ampezzo jeweils ein Riesentorlauf auf dem Programm. Nur in dieser Disziplin geht es bei den Olympischen Spielen im Februar um Edelmetall. Zuvor gastiert der Weltcuptross bei zwei Rennen in Österreich. Am 11./12. Jänner steigt der Slalomklassiker auf der Bucheben in Bad Gastein.