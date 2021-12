Die Snowboarderin verpasst zwei Weltcuprennen aufgrund der kurzfristig eingeführten 2G-Regel. Das ÖSV-Team will in Cortina die Erfolgsserie fortsetzen.

Österreichs Parallelsnowboarder haben am Donnerstag den zweiten Sieg bei der zweiten Weltcupstation eingefahren. Nach dem Slalomsieg von Andreas Prommegger in Bannoye (Russland) gewann Daniela Ulbing in Carezza den Riesentorlauf, den ersten ihrer Karriere. So war es nur eine Kurzmeldung, aber dennoch ein überraschender Fakt, dass Claudia Riegler nicht am Start war.

Der Grund: Der Veranstalter hatte kurzerhand, eine Stunde vor der Mannschaftsführersitzung, die von der FIS vorgegebene 2,5G-Regel auf 2G abgeändert. Ein PCR-Test war also nicht mehr ausreichend, ...