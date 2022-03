Andreas Prommegger gewann mit dem Slalomsieg beim Weltcupfinale in Berchtesgaden seine sechste Kristallkugel. Der Routinier hatte das Glück endlich wieder einmal auf seiner Seite.

Snowboarder Andreas Prommegger hat seiner langen, erfolgreichen Karriere ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Der St. Johanner gewann beim Weltcupfinale in Berchtesgaden den Parallelslalom und damit noch die Disziplinenwertung. Damit kürte sich der 41-Jährige an jenem Ort, wo er in der vergangenen Saison um zwei Hundertstel den Gesamtweltcupsieg verpasst hatte, zum ältesten Kugelgewinner im Snowboardweltcup.

"Ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe, diese Kugel zu holen. Es wäre zwar kein Weltuntergang gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte. Aber ...