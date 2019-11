Die Überraschungssiegerin des Weltcup-Auftakts von Sölden, die Neuseeländerin Alice Robinson, wird auch im zweiten Saison-Riesentorlauf des alpinen Ski-Weltcups der Damen am Samstag in Killington (USA) an den Start gehen. Die 17-Jährige wurde am Freitag ausgelost. Ihr Antreten war nach einer Knochenprellung im Knie fraglich gewesen.

SN/APA (EXPA/Archiv)/EXPA/JOHANN GR Robinson, die Überraschungssiegerin des Weltcup-Auftakts von Sölden