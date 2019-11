Sölden-Siegerin Robinson verletzt

Sölden-Sensationssiegerin Alice Robinson muss wegen einer Knochenprellung im Knie eine Pause einlegen und wird den Ski-Weltcup-Riesentorlauf in Killington am 30. November auslassen. Die 17-jährige Neuseeländerin will am 17. Dezember in Courchevel wieder mit dabei sein, wie sie auf Instagram mitteilte.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Alice Robinson erlitt Knochenprellung