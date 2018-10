Sölden-Veranstalter trotz Wetterumschwung "optimistisch"

Ein Wetterumschwung verspricht schwierige Bedingungen für den Auftakt des alpinen Ski-Weltcups in Sölden. Hatte bis inklusive dem Nationalfeiertag am Freitag goldenes Herbstwetter samt strahlend blauem Sonnenschein geherrscht, so werden am Samstag Schneefall und Wind erwartet. Die Veranstalter gaben sich für das Damen-Rennen optimistisch, bis Sonntag könnten aber über 50 Zentimeter Schnee fallen.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Die Wetterprognose ist schlecht