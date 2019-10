Sommer-GP-Sieg in Klingenthal an Lanisek, Schlierenzauer 20.

Der Slowene Anze Lanisek hat sich am Samstag in Klingenthal den Sieg im achten und letzten Bewerb des Sommer-Grand-Prix im Skispringen gesichert. Bestplatzierter Österreicher in der Konkurrenz, bei der wegen wechselnden Windes nur ein Durchgang ausgetragen wurde, war Gregor Schlierenzauer als 20. (121 m). GP-Gesamtsieger wurde der Pole Dawid Kubacki.

SN/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt Lanisek freut sich über seinen Sprung