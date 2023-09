Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach: Kompakte ÖSV-Adler im Anflug auf die neue Saison

Beim Heimspringen in Hinzenbach sind alle Stars vertreten - Iraschko-Stolz wird verabschiedet.

In exakt zwei Monaten starten die Skispringer im finnischen "Gefrierschrank" in Ruka in den Weltcupwinter 2023/24. Den ersten Wettkampf der neuen Saison absolvieren Stefan Kraft und Co. bei wohlig warmen 20 Grad am Wochenende in Hinzenbach. Auf der im Eferdinger Becken gelegenen Normalschanze stehen zwei Bewerbe der Sommer-Grand-Prix-Serie auf dem Programm. ÖSV-Herren-Cheftrainer Andreas Widhölzl hat angekündigt, mit allen Stars antreten zu wollen. Nach mehreren gemeinsamen Trainingskursen in Bischofshofen, Innsbruck, Villach, Hinzenbach, Oberstdorf (GER) und Lillehammer (NOR) hat jeder ÖSV-Athlet mittlerweile rund 100 Trainingssprünge in den Beinen.

Kraft, der ja aufgrund einer Weltreise verspätet in die Vorbereitung eingestiegen ist, hat den Trainingsrückstand inzwischen aufgeholt und brennt auf seinen ersten Wettkampf. Die Teilnahme an den European Games in Polen hatte der dreifache Weltmeister, zweifache Gesamtweltcupsieger und Team-Olympiasieger von Peking 2022 im Juni ja "schweren Herzens" absagen müssen. Für Jan Hörl hingegen waren die Skisprung-Europameisterschaften eine Reise wert. "Die sind mit drei Medaillen sehr erfolgreich für mich verlaufen. In der Zwischenzeit haben wir fleißig trainiert. Die Vorfreude auf den Heimbewerb ist also sehr groß", sagte Hörl. Und der Bischofshofener ergänzte: "Wir kommen mit einer sehr kompakten Mannschaft und wir sind im Training meistens sehr eng beieinander. Ich bin gespannt, wie wir uns im Vergleich mit anderen Nationen schlagen werden. Vor den eigenen Fans wollen wir natürlich eine Topleistung zeigen."

Im Rahmenprogramm des Männer-Grand-Prix in Hinzenbach wird die "Grande Dame" des österreichischen Frauen-Skispringens, die Wahl-Tirolerin Daniela Iraschko-Stolz, offiziell verabschiedet. Die 39-Jährige hatte vor wenigen Tagen wegen anhaltender Knieprobleme ihr Karriereende verkündet.

Programm Hinzenbach: Samstag: Qualifikation (14.45 Uhr), Wettkampf Normalschanze HS 90 (16.00). Sonntag: Qualifikation (13.30), Wettkampf Normalschanze HS 90 (14.45).