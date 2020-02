Wegen des Sturmtiefs "Sabine" ist der Weltcup der Skispringer in Willingen für diesen Sonntag abgesagt worden. Starker Wind hatte am Freitag bereits zum Abbruch des Trainings geführt, die Qualifikation musste verlegt worden. Der Wettkampf am Sonntag war zunächst von 16.00 Uhr auf 10.15 Uhr vorverlegt worden.

Quelle: Apa/Dpa