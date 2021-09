Sophia Schaller kämpft um Olympiaticket

In Oberstdorf im Allgäu geht es von Mittwoch bis Samstag um die noch zu vergebenden Plätze für die Olympischen Eiskunstlauf-Bewerbe in Peking. Die WM-Ränge acht und elf haben Olga Mikutina sowie dem Paarlauf-Duo Miriam Ziegler/Severin Kiefer bereits im März Olympia-Tickets gebracht. Bei der 53. Nebelhorn-Trophy bemühen sich nun Sophie Schaller und Maurizio Zandron um weitere Startberechtigungen bei den Spielen.

Die Salzburgerin hat sich wie der gebürtige Italiener zuletzt bei der Lombardia Trophy in Bergamo gegen nationale Konkurrenz die Berechtigung für ein Antreten in Oberstdorf gesichert. Schaller ist dreifache österreichische Vizemeisterin und tritt in einem 38-köpfigen Frauen-Feld an. Die 21-Jährige war 2019 EM-26. und WM-37. Zandron bekommt es als dreifacher nationaler Titelträger bei den Männern mit 31 Konkurrenten zu tun. Der 28-Jährige kam heuer auf WM-Rang 29.

In der Frauen- wie auch Männer-Konkurrenz werden sechs Olympia-Tickets vergeben. Allerdings sind jene Aktiven herauszurechnen, deren Verbände bereits ihr Maximal-Kontingent an Peking-Startplätzen erreicht haben. Es könnte also unter Umständen etwa auch ein zehnter Platz für die Qualifikation reichen.

Mikutina und Ziegler/Kiefer erhalten in ihrer Olympia-Vorbereitung die Gelegenheit zu Formtests bei Grand-Prix-Events. Sie werden jeweils vom 12. bis 14. November bei der NHK Trophy in Japan und zwei Wochen danach beim Rostelecom Cup in Moskau dabei sein. Ziegler berichtete von viel Sommer-Trainingszeit in Österreich, ab August aber auch in München. Mikutina wiederum pausierte nach Saisonende nur kurz, um dann an Eis-Grundkenntnissen und ihrer Sprungtechnik zu feilen.

Mit den Grand-Prix-Teilnahmen gehe ein Traum für sie in Erfüllung, wurde Mikutina in einer Aussendung zitiert. Ziegler/Kiefer werden da ihre neue Kür präsentieren. "Auf dem olympischen Eis in Peking werden wir zu den Musikstücken 'Broken' von Patrick Watson und 'Another Love' von Tom Odell laufen", erläuterte Ziegler.