Sophia Schaller läuft um Olympiachance

Peking im Visier hat Eiskunstläuferin Sophia Schaller. Den ersten Schritt zu Olympia 2022 kann sie in Bergamo machen.

Ab Freitag duelliert sich die Salzburger Eiskunstläuferin Sophia Schaller bei der Lombardia Trophy in Bergamo (ITA) mit Stefanie Pesendorfer (OÖ) um einen Startplatz für die Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf ab 22. September. Dort werden sechs Startplätze für Olympia in Peking vergeben. Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben ihr Ticket bei den Paaren für Peking schon fix.