Speed-Ass Kriechmayr hat Weltcup-Kugel im Fokus

Ski-Rennläufer Vincent Kriechmayr fühlt sich manchmal zu Unrecht gelobt. Der Oberösterreicher hätte lieber mehr Pokale zu Hause in der Vitrine stehen als positive Worte von Kollegen und Trainern im Ohr. "Für das viele Lob, habe ich noch sehr wenig erreicht", sagte der 28-Jährige vor den Rennen in Gröden. Vier Weltcup-Siege hat Kriechmayr bisher, irgendwann soll es eine Kristallkugel werden.

"Das Ziel unserer Mannschaft ist ja eigentlich, dass wir um eine Kugel mitfahren. Es ist doch schon sehr lange her", stellte der Speed-Spezialist klar. Dazu brauche man aber "Big Points", also Siege und Podestplätze. "Ich habe in den letzten Jahren zwei Abfahrten gewonnen, das ist eigentlich für das ganze Lob nicht richtig viel."

Als Quasi-Vorbild erwähnte Kriechmayr mehrmals den Schweizer Beat Feuz, der in den vergangenen beiden Jahren die kleine Abfahrts-Kristallkugel gewann. "Der ist letztes Jahr nie schlechter als Sechster gewesen, oder die letzten zwei Jahre nie schlechter als Siebenter oder Achter. Diese Konstanz braucht es. Dann ist es ganz egal, ob dir die Strecke entgegenkommt oder nicht, du musst Wege finden, um das umzusetzen."

Dass seine Fahrweise so hoch im Kurs steht, freue ihn zwar grundsätzlich. "Natürlich bin ich oft sehr sauber am Ski. Aber der Beat fährt auch sehr sauber, aber der schafft es gleichzeitig auch noch, ganz vorne mitzufahren und immer wieder Rennen zu gewinnen."

Er selbst habe noch nicht das Rezept gefunden, um immer und überall vorne zu sein. "Ich weiß, dass ich am letzten Zacken sein muss, dann passieren mir halt hin und wieder Fehler, aber ich weiß, dass ich nur so ganz vorne mitfahren kann", betonte Kriechmayr.

Der Nordamerika-Trip sei in dieser Hinsicht sehr lehrreich gewesen. "In Lake Louise war es von der Linie und Körpersprache einfach ein bisserl zu brav." Dafür sei das Resultat mit Rang sieben noch verblüffend gut gewesen. Mit dem Super-G in Kanada, den er als Dritter beendete, war Kriechmayr sehr zufrieden. Den Super-G von Beaver Creek habe er wieder verbremst, trotzdem wurde er neuerlich noch Siebenter. Der zweite Platz in der Abfahrt ebendort habe ihn dann wieder positiv gestimmt.

"Die Abfahrt habe ich dann versucht, am Limit zu sein. Da sind mir Fehler passiert, es hat aber trotzdem noch zum zweiten Platz gereicht", erläuterte Kriechmayr. "Sonst hätte es mich schon gescheit angezipft, weil dann wäre ich mit weniger Punkten nach Hause gefahren als die Jahre zuvor." Wenn man um die Kugel mitfahren wolle, wäre das "natürlich zu wenig gewesen".

In Europa will der zweifache WM-Medaillengewinner von Aare 2019 (Silber Super-G, Bronze Abfahrt) nun Siege einfahren. Die Saslong in Gröden habe er zwar sehr gern, weil sie im Weltcup einzigartig sei. Die richtige Linie über die zahlreichen Wellen habe er aber noch nicht gefunden. "Für mich ist es besser, wenn es Schwung auf Schwung geht", meinte Kriechmayr. Seine Paradestrecken kämen ab Bormio und dann vor allem mit den Klassikern im Jänner. "Aber wenn man um die Kugel mitfahren will, muss man sowieso überall dabei sein."

Quelle: APA