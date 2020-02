Speed-Damen in Sotschi weiter in der Warteschleife

Mehr als drei Stunden vor dem geplanten Start ist die Abfahrt der Ski-Damen auf der Olympia-Strecke im russischen Rosa Khutor abgesagt worden. Der Ski-Weltverband (FIS) begründete das am Samstag mit dem Zustand der Piste nach den starken Schneefällen. Am Sonntag soll wie geplant der Super-G um 9.00 Uhr MEZ (live ORF 1) stattfinden. Im Vorjahr hatte es kein Rennen in der Nähe von Sotschi gegeben.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALEXANDER NEMEN Heftiger Schneefall in Rosa Khutor