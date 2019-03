Speedski: Schmidhofer kratzte an der 200 km/h-Marke

Speedski-Debütantin Nicole Schmidhofer hat in der WM-Qualifikation den österreichischen Damenrekord deutlich verbessert. Die Steirerin blieb am Freitag in Vars bereits im ersten Lauf mit 188,679 km/h deutlich über der Bestmarke von Cornelia Seebacher (179,600), im zweiten war sie in 199,778 noch einmal deutlich schneller. Damit belegte sie in der Qualifikation für das Finale am Samstag Rang fünf.

SN/APA (dpa)/Stephan Jansen Schmidhofer versucht sich in anderem Gebiet