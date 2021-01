Spektakel Kitzbühel: "Heuer geht es um den Sport"

In Kitzbühel ist heuer wirklich alles anders: Die Coronapandemie sorgt für viele Premieren, den Ausfall aller Partys und einen Hauch Fünfzigerjahre-Feeling.

Ein Zaun und dahinter eine Reihe mit Fahnenmasten und den Nationalflaggen der teilnehmenden Länder - das ist heuer alles in Kitzbühel. Wo in normalen Jahren allein am Samstag 50.000 Fans zur Abfahrt geströmt sind, wird es heuer verdammt ruhig werden - auch weil die Polizei mit einem rigiden Sicherheitskonzept weite Teile des Hahnenkamms zu einer Sicherheitszone wie bei Risikospielen im Fußball erklärt hat. Das ist nicht die einzige Neuerung.Zwei Abfahrten: Dass zwei Abfahrten auf der Streif stattfinden, ist nicht ganz ...