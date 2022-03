Die Skiflug-Weltmeisterschaften in Vikersund (Nor) sind der würdige Abschluss einer Olympia-Saison. Wie stehen die Chancen für Stefan Kraft und Co.? Welche Gefahren sind allgegenwärtig? SN-Sportchef Richard Oberndorfer spricht mit Skiflug-Weltmeister Thomas Morgenstern. Donnerstag, 10.3.2022, 18.00 Uhr

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.