Sportminister nannte Russlands Olympia-Athleten "Helden"

Der russische Sportminister Pawel Kolobkow hat die russischen Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in den höchsten Tönen gelobt. "Unsere Athleten haben zum Wohl künftiger Athleten und zum Wohl der Zukunft des russischen Sports teilgenommen", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur TASS nach dem Abschluss des sportlichen Großereignisses in Südkorea.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Das Männer-Eishockeyteam holte eine Gold-Medaille für Russland