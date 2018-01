Stadlober: Die Familie mit dem Olympia-Gen

Vater, Mutter, Sohn und Tochter bei Olympischen Spielen: Die Familie Stadlober markiert einen weltweit einmaligen Rekord.

Vorfreude und Anspannung steigen: Am kommenden Samstag fliegen die ÖSV-Langlauf-Asse Luis und Teresa Stadlober in Richtung Südkorea. Die Geschwister aus Radstadt, 26 und 24 Jahre alt, haben sich beide für die Olympischen Spiele in Pyeongchang qualifiziert und treten damit direkt in die Fußstapfen ihrer prominenten Eltern. Denn auch Vater Alois und Mutter Roswitha standen einst bei Olympia am Start.