Der Weltcupwinter hat gerade erst begonnen und schon ist der Springerzirkus in die Fänge des Coronavirus geraten. Nahezu das gesamte österreichische Nationalteam ist inzwischen positiv getestet worden, darunter auch ÖSV-Star Stefan Kraft. Beim Weltcup in Ruka hielt eine eilig nominierte B-Garnitur die rot-weiß-roten Fahnen hoch, freilich ohne Chance auf einen Spitzenplatz. Die Topspringer befinden sich derweil in Quarantäne. Das heißt: zehn Tage kein Wettkampf und auch kein Training! Statt weiterer Höhenflüge nach dem vielversprechenden Saisonstart in Wisła herrscht im Österreichischen ...