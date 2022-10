Brutale Realität vor Heim-WM

Salzburg gehört in den Skiweltcup wie der Rum in den Jagatee. Doch was jahrzehntelang undenkbar schien, ist am Wochenende brutale Realität: Die "Skination Nummer 1", wie man sich dank außerordentlicher Erfolge oft rühmen durfte, fehlt beim Auftakt in Sölden. Das ist im Fall von Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger mit Verletzungspech zu begründen, jedoch ein sich seit Jahren anbahnendes Problem, bei dem nun die Spitze des Eisbergs zum Vorschein kommt. Marcel Hirscher und Anna Veith hatten es zunächst überstrahlt. Mit ...