Causa Stefan Kraft: Rot für den Ampelmann

Wie schon der Auftakt in Oberstdorf war auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen geprägt von einer großartigen Flugshow des Tourneefavoriten Halvor Egner Granerud. Vieles deutet darauf hin, dass sich der Norweger und sein erster Verfolger Dawid Kubacki bis zum Finale einen hochklassigen Zweikampf um die Tourneekrone liefern werden. Keine Hoffnungen mehr auf den Gesamtsieg hat ÖSV-Star Stefan Kraft - und das völlig unverschuldet. Seine 122,5 Meter sind dem starken Seitenwind geschuldet und letztlich wohl zu wenig, um Granerud und Co. noch ...