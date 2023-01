Damen in der Krise: Im ÖSV-Team müssen Konsequenzen folgen

Auch wenn die beispiellose sportliche Krise die Ski-Begeisterung nicht bremst, besteht Handlungsbedarf.

Sieben Top-10-Plätze in 13 Technikrennen. Das ist nicht etwa die Bilanz einer hoffnungsvollen Österreicherin, sondern die des gesamten ÖSV-Teams. Das ist keine unglückliche Momentaufnahme, sondern eine wohl beispiellose Krise für Ski-Österreich. Wenngleich diese Krise, bei vereinzelten Lichtblicken, nicht aus heiterem Himmel kommt, muss sie nun Konsequenzen zur Folge haben. Egal, ob Betreuer zur Verantwortung gezogen, Strukturen, Trainingsmethoden oder die Kommunikation verändert werden: Es braucht dringend neue Impulse, um so die Trendwende zu schaffen.

So zeigte Flachau, dass der Skirennsport in Österreich nur sekundär von Erfolgen und großen Namen abhängig ist, um weiterhin die Massen anzuziehen. Denn die Leistungen der Österreicherinnen im Vorfeld konnten es definitiv nicht sein, die 13.200 Zuschauer anlockten. Natürlich würde man lieber die "Unsrigen" feiern und siegen sehen. Doch Zeitzeuge von Shiffrin'scher Skigeschichte zu sein, tröstet ganz offensichtlich schnell darüber hinweg, dass die großen heimischen Aushängeschilder, wie es Hermann Maier oder Marlies Schild (jetzt Raich) an selber Stelle einst waren, fehlen. Dazu noch ein Rahmenprogramm und genügend Glühwein - und das Event steht für sich allein.