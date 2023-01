Das Phänomen Stefan Kraft

Österreichs Skisprung-Szene hat in den vergangenen Jahrzehnten viele große Namen hervorgebracht. Beginnend mit Sprungsport-Pionier Josef "Bubi" Bradl über Karl Schnabl, Toni Innauer, Andreas Felder, Ernst Vettori, Heinz Kuttin, Andreas Goldberger bis hin zu Thomas Morgenstern und natürlich Gregor Schlierenzauer - die Namensliste könnte noch viele Zeilen mehr füllen.

Auch Stefan Kraft reiht sich nahtlos in die Riege der großen ÖSV-Adler ein und dennoch hat man manchmal das Gefühl, dass seine Erfolge in der öffentlichen Wahrnehmung nicht jene Bedeutung haben wie die seiner Vorgänger in früheren Skisprung-Tagen. Vielleicht, weil Krafts Karriere "nur" von Siegen, aber nicht von Stürzen, Skandalen oder frechen Interviews geprägt ist. Vielleicht auch, weil man sich an Erfolge des Salzburgers inzwischen gewöhnt hat. Kraft springt seit zehn Jahren weitgehend unaufgeregt auf höchstem Niveau und hat in Sachen Kontinuität vielen ÖSV-Legenden damit etwas voraus. Er ist Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger, Gewinner der Vierschanzentournee und der Raw-Air-Tour. Er hält mit 253,5 Metern den aktuellen Skiflug-Weltrekord. Und mit 27 Weltcupsiegen ist er in der ewigen Bestenliste die Nummer zwei hinter Schlierenzauer (53).

Beim Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf hat Kraft seiner Karriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Ohne Trainingseinheit - aufgrund von gesundheitlichen Problemen und Schüttelfrost in der Nacht zuvor - gewann der ÖSV-Adler am Freitag mit 233 Metern die Qualifikation und legte am Samstag im ersten Kulm-Bewerb 232,5 und 234 Meter sowie einen zweiten Platz nach. Es war sein 88. Weltcup-Podium, damit liegt Kraft gleichauf mit ÖSV-Rekordmann Schlierenzauer. Und es werden bestimmt noch mehr, denn der 29-jährige Salzburger wird nicht müde zu betonen, dass er immer noch große Lust am Skispringen verspürt.

Womöglich wird vielen erst nach seinem Karriereende richtig klar werden, wie hell der Name Stefan Kraft in der österreichischen Skisprung-Geschichte leuchtet.