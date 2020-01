TV-Zeit ist Geld und Geld ist Macht. Aber das darf nicht, wie bei der Abfahrt in Zauchensee, auf Kosten der Athletinnen und Zuschauer gehen.

Als die Kombination am Sonntag bei traumhaftem Wetter in die Entscheidung ging, mussten nicht nur die Verantwortlichen des Skiweltcups in Zauchensee lächeln. Es war auch gequältes Lachen dabei. Denn während dieser - wegen der bescheidenen Erfolgsaussichten zumindest aus österreichischer Sicht ...