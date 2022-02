Stefan Kraft hat gekämpft und gehadert. Ständig auf der Suche nach dem verloren gegangenen Fluggefühl und der Leichtigkeit, die ihn schon zu so vielen Siegen getragen hat. Derart verunsichert, benötigte Kraft im Jänner sogar eine Auszeit vom Weltcup, als sich das Skispringen für ihn nicht mehr richtig angefühlt hat. Die Saison wurde schließlich zur sportlichen Achterbahnfahrt. Von verpassten Qualifikationen in Nishnij Tagil und Garmisch-Partenkirchen bis hin zu einem Überraschungssieg in Klingenthal war alles mit dabei. Doch dann kamen die Olympischen ...