Die Zeit bis zur Ski-WM drängt

Österreichs Skiteam fuhr am Wochenende in Wengen und St. Anton am Podest vorbei. Fünf Rennen, die zeigen, dass das ÖSV-Team derzeit alles andere als eine Medaillenbank ist.

In exakt drei Wochen beginnt die WM. Der Countdown läuft. Noch sind es 15 Rennen, sieben bei den Damen und acht bei den Herren, bis Courchevel/Meribel. Das bietet einerseits zum Glück noch Möglichkeiten, die einige österreichische Damen und Herren dringend benötigen, um noch in Form zu kommen. Andererseits drängt die Zeit schon. Denn ein Wochenende wie das vergangene, also fünf Rennen ohne Podestplatz, wäre bei der WM eine riesige Enttäuschung für Rot-Weiß-Rot. Ja, wir haben einen Vincent Kriechmayr, ...