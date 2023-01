Diesem ÖSV-Quartett droht derzeit bei der WM die Zuschauerrolle

Sie haben alle schon Medaillen und Weltcurennen gewonnen, fahren derzeit aber ihrer Form hinterher - und bei den vier Speedrennen in St. Anton und Cortina um ihre letzte Chance.

In drei Wochen beginnt die Ski-WM in Courchevel/Meribel. Noch sind es acht Rennen, je vier Speed- und Technikbewerbe, bis der ÖSV seine Mannschaft nominiert. Genügend Möglichkeiten also, um sich zu empfehlen. Schon jetzt ist aber klar, dass einige bekannte Namen im österreichischen Damenteam fehlen werden. Conny Hütter und Nina Ortlieb haben schon zumindest einen Podestplatz eingefahren, Mirjam Puchner fünf Platzierungen unter den besten Sieben vorzuweisen. Dieses Trio hat derzeit die Nase vorn.

Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler fahren aus aktueller Sicht um maximal zwei Plätze im WM-Kader. Tippler hat in dieser Ausscheidung als Fünfte im ersten Super G von St. Anton nun vorgelegt. Beim zweiten Heimrennen am Sonntag sowie bei den zwei weiteren Super G und der Abfahrt kommende Woche in Cortina d'Ampezzo stehen alle unter Zugzwang, allen voran Schmidhofer, Venier und Siebenhofer.

Mit Schmidhofer und Venier zittern die Super-G-Weltmeisterin und die Abfahrts-Silberne von St. Moritz 2017 um einen Startplatz. Siebenhofer hat seit ihrem folgenschweren Sturz vom Dezember 2020 bislang nicht mehr ihre Klasse gezeigt. Siebenhofer fährt ihrer Topform weit hinterher. Auch Venier hatte zwischenzeitlich sogar ihren Weltcupplatz im ÖSV-Team verloren.

Alle drei sind sich bewusst, dass sie mehr zeigen müssen, als sie das bisher getan haben. Und alle drei wollen gewiss auch dann nur nach Frankreich, wenn sie in der Lage sind ernsthaft um Medaillen zu fahren. Davon sind sie derzeit nämlich leider weit entfernt. Aus rot-weiß-roter Sicht bleibt zu hoffen, dass das Gedränge um die WM-Tickets umkämpfter wird, dass es die Athletinnen den Trainern mit Podestplätzen in Serie schwieriger machen als bis jetzt.