Dem Mutigen gehört die Welt - zumindest heuer trifft dieses Sprichwort gleich in doppelter Hinsicht auf der Streif zu. Österreichs oft gescholtene zweite Garde der Abfahrer konnte endlich aus dem Schatten treten - natürlich, weil sich die Bedingungen geändert haben, aber auch diese Chance muss man erst einmal nutzen. Wie sich Daniel Danklmaier via Europacupsieg am Montag in das Weltcup-Team gefahren hat und dann zu Rang fünf auf der Streif, das verdient Respekt.