Während Zukunftshoffnung Katharina Liensberger in Lienz überrascht, droht Routinier Hannes Reichelt das abrupte Ende seiner erfolgreichen Karriere.

Wie überraschend schnell sich das Blatt im Skiweltcup, speziell aber die persönliche Karriere wenden kann, wurde am Samstag aus österreichischer Sicht innerhalb von wenigen Stunden deutlich. Katharina Liensberger bejubelte völlig überraschend einen dritten Platz beim Riesentorlauf in Lienz, zur selben Zeit wartete Hannes Reichelt nach seinem Sturz in der Bormio-Abfahrt in Innsbruck auf die Diagnose seines lädierten Knies.

Für Liensberger kam der erste Podestplatz ihrer Karriere im Riesentorlauf, der großen Problemstelle im ÖSV-Team, fast aus dem Nichts. In Sölden war sie wegen des Materialstreits - der 22-jährigen Vorarlbergerin wurde der Wechsel von Rossignol zu Kästle wegen eines ungültigen Ausrüstervertrags verweigert - gar nicht am Start. Im vierten Saisonrennen landete sie nun bereits in der Spitze. Es ist dies als großer Lichtblick der wohl heißesten rot-weiß-roten Zukunftsaktie im Damen-Technikteam zu werten.

Während eine Erfolg versprechende Karriere also nun so richtig in Schwung kommen könnte, ist bei Reichelt hingegen leider zu befürchten, dass er nicht nur das Jahr, sondern seine so erfolgreiche Karriere nun völlig abrupt beenden muss. Der 39-jährige Salzburger kam in Bormio zu Sturz, nachdem er großen Druck auf das rechte Knie bekommen hatte. Er wurde mit dem Helikopter abtransportiert. Sollte sich die Befürchtung Kreuzbandriss bestätigen, wäre das zumindest ein herber Rückschlag im Herbst seiner Karriere.