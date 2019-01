Die Öffentlichkeit ist aber zwiegespalten. Überwiegt die Bewunderung für die Ski-Gladiatoren oder die Feierlaune im VIP-Bezirk?

Kitzbühel funktioniert. Das beweist nicht nur der Zuschauerrekord am Samstag beim diesjährigen Slalom am Ganslernhang. 39.000 Fans kamen trotz starken Schneetreibens. Trotz veränderten Programms mit der Abfahrt auf der Streif bereits am Freitag. Der "Event" Kitzbühel mit drei Renntagen ist weltweit wohl einzigartig: Nirgendwo in der Sportwelt funktioniert der Parallelslalom zwischen dem Auftritt der modernen Ski-Gladiatoren und dem VIP-Hype problemloser. Vielleicht nur noch vergleichbar mit dem Formel-1-Rennen im mondänen Monte Carlo im Frühling. Es bleibt aber eine Gratwanderung.