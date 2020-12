Die Ansprüche der (ehemaligen) Skination Nummer eins sind gesunken, aber Bormio und Semmering haben gezeigt, dass Österreich in fast allen Disziplinen Siegfahrer hat. Das macht Vorfreude auf die kommenden Heimrennen und die WM.

Am letzten Abdruck hat es also doch noch geklappt. Österreichs Skiteam geht dank dem Doppelerfolg beim Abfahrtsklassiker in Bormio nicht sieglos ins neue Jahr. Dass es dafür überhaupt 23 Rennen gebraucht hat, wird den rot-weiß-roten Erwartungen natürlich nicht gerecht. Oder doch? Die Ansprüche der in der vergangenen Saison entthronten Skination Nummer eins - die Schweiz liegt bereits wieder komfortabel in Führung - haben sich wohl ein wenig verändert. Die Ära der Seriensieger ist vorbei. Dennoch haben sowohl Matthias Mayer und ...