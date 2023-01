Kitzbühel bleibt eben Kitzbühel

Die gute Nachricht vorneweg: Es hat sich kein Läufer böse verletzt und mit Aleksander Aamodt Kilde ging die zweite Hahnenkamm-Abfahrt ebenfalls an einen ganz Großen der Zunft. Für Kilde war es schon der fünfte Saisonsieg, damit ist er auf den Spuren von Stephan Eberharter, der 2001/2002 sechs Abfahrten gewinnen konnte.

Denn bei Nebel und Schneefall die wahrscheinlich schwierigste Abfahrt der Welt zu starten, war ein Wagnis. Aber Kitzbühel ist eben Kitzbühel und eine ausverkaufte Hahnenkamm-Abfahrt abzusagen, das setzt Unwetter in Orkanstärke voraus. Mit dem freitägigen Sieg durch Kriechmayr und drei Läufer in den Top-Acht am Samstag hat sich auch das ramponierte ÖSV-Abfahrtsteam gut verkauft. Was man insgeheim gehofft hatte, ist jedoch nicht eingetreten: dass einer aus der jungen Garde überraschen kann und die Gunst der Stunde nutzt - wie es vor allem am Freitag viele Läufer mit hoher Startnummer gemacht haben.

Über allem stand aber, dass nach zwei Corona-Jahren heuer wieder reichlich Fans dabei waren. Damit hat sich bestätigt, was eh schon alle wussten: In Kitzbühel ist das Rennen der Star.