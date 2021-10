Ein einziger Springer in den Punkterängen, der darüber hinaus den 30. und letzten Platz im Finaldurchgang belegte, dazu drei aufgrund eines nicht regelkonformen Sprunganzugs disqualifizierte Athleten - die ÖSV-Adler gaben zum Abschluss der Sommer-Grand-Prix-Serie in Klingenthal ein äußerst fragwürdiges Bild ab.

Natürlich sind derartige Disqualifikationen kein Zufall, Stefan Kraft und Co. loten in Sommer-Wettkämpfen öfter die Grenzen auf dem Materialsektor aus, um bestmöglich vorbereitet in den Olympiawinter starten zu können. Dass dies jedoch in dieser Häufigkeit auftritt und ...