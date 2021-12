An den gelben Anoraks erkennt man die Betreuer der Deutschen beim Rodeln, und keine Farbe ist so zahlreich am Rand des Eiskanals vertreten wie dieses Gelb. Bei den Österreichern hingegen reinigt sogar Sportdirektor René Friedl persönlich die Kufen und trägt die Schlitten seiner Athleten aus dem Zielraum.

Aber personelle Überlegenheit ist nicht alles. Aus vergleichsweise wenig Möglichkeiten macht der Rodelverband unter Präsident Markus Prock sehr viel, und das schon seit Jahren. Dank akribischer Arbeit des Betreuerteams zählt Österreich ...