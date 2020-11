Der massive Coronavirus-Ausbruch bei den österreichischen Skisprung-Herren wirft eine Reihe von Fragen auf.

Der Weltcupwinter hat gerade erst begonnen und schon ist der Springerzirkus in die Fänge des Coronavirus geraten. Österreichs Cheftrainer Andreas Widhölzl, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald wurden nach der Rückkehr am Montag aus Polen positiv getestet. Die für Mittwoch geplante Reise im FIS-Charterflieger via München zur zweiten Weltcupstation nach Finnland wurde daraufhin nicht nur für die drei infizierten Personen, sondern für das gesamte rot-weiß-rote Nationalteam gestrichen. Denn auch alle anderen ÖSV-Topspringer, darunter Weltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft, befinden sich derzeit in Selbstquarantäne.

