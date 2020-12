Sieben Tourneesiege haben Österreichs Skispringer zwischen 2009 und 2015 geholt und damit für die eindrucksvollste Erfolgsserie in der langen und bewegten Geschichte der Vierschanzentournee gesorgt. Doch seit Stefan Kraft am 6. Jänner 2015 den goldenen Adler in den Nachthimmel von Bischofshofen stemmte, gab es bei dem Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel keine rot-weiß-roten Höhenflüge mehr. Die Schlagzeilen schrieb nicht länger der ÖSV, sondern vor allem der Pole Kamil Stoch und der Japaner Ryōyū Kobayashi, die beide das scheinbar Unmögliche möglich ...