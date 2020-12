Nachdem die Leistungen im Riesentorlauf zuletzt Erwartungen Richtung Podestplätze zuließen, war das abgebrochene Heimrennen am Semmering ein Rückschlag für das österreichische Damenskiteam. Was bedeutet das für den Nachtslalom?

Dass nur der Sturm ein Debakel für Österreichs Riesentorläuferinnen am Semmering verhindert hat, wäre definitiv zu weit gegriffen. Schließlich blieb zumindest die Hoffnung auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang. Ein herber Rückschlag war das Heimrennen dennoch. Denn erhofft und erwartet hatte man sich allseits eine Bestätigung der ansteigenden Formkurve in der rot-weiß-roten Problemdisziplin nach zwei Rennen mit zuletzt sechs Top-10-Plätzen. Nach Podestplätzen und in weiterer Folge Siegen wollte man angreifen.

Dass dieser Trend just am Semmering umkehrt, ist ...