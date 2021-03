Die Skisprung-Herren haben für den Olympiawinter allerdings Aufholbedarf.

Eine ganz und gar turbulente Skisprung-Saison ist am Sonntag versöhnlich zu Ende gegangen. So hat ein Coronacluster innerhalb des ÖSV-Adlerhorsts die Österreicher zwischendurch aus der Flugbahn geworfen. Mit Stefan Krafts Weltmeistertitel auf der Großschanze, WM-Silber im Teamspringen und dem abschließenden Stockerlplatz am Sonntag in Planica überwiegt aber der positive Gesamteindruck.

Der darf allerdings nicht überdecken, dass Österreich als Vierter der Nationenwertung deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist. Im Gesamtweltcup ist Daniel Huber als bester ÖSV-Athlet Zwölfter, der von ...