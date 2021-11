Erst in Ruka wird das wahre Leistungsniveau der ÖSV-Adler sichtbar werden.

Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl hat den Gewinn des Nationencups als Saisonziel ausgerufen und die Erwartungen an seinen Adler-Horst noch vor dem ersten Schneesprung ins Unermessliche gesteigert. Der Weltcupstart in Nischnij Tagil verlief dann jedoch ernüchternd. Das rot-weiß-rote Springerteam enttäuschte am Samstag ohne Top-Ten-Platzierung. Die in aussichtsreicher Position gelegenen Daniel Huber und Jan Hörl wurden im

zweiten Durchgang bei schwierigen Windbedingungen, aber auch nach fehlerhaften Sprüngen nach hinten durchgereicht. Der von einer Knöchelverletzung gehandicapte Stefan Kraft war gar nicht erst für den Bewerb qualifiziert - viel Luft nach oben also für die ÖSV-Adler.

Doch nur 24 Stunden später gelang es den Österreichern, die Skisprung-Welt wieder halbwegs zurechtzurücken. Kraft segelte mit 127 Metern auf Platz drei und meldete sich nach der Auftaktpleite sensationell in der Weltspitze zurück. Huber und Hörl hingegen erlebten ein Déjà-vu und sprangen abermals an einem möglichen Stockerlplatz vorbei. Wie das Leistungsniveau im ÖSV wirklich ist, wird wohl erst die nächste Weltcupstation in Ruka zeigen.