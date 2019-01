Mit jedem Sprung schraubt er die Anlauflänge immer weiter nach unten.

Zweites Tourneespringen, gleiches Siegergesicht: Wie schon beim Auftakt in Oberstdorf

triumphierte beim traditionsreichen Neujahrsbewerb in Garmisch-Partenkirchen der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der 22-Jährige ist momentan das Maß der Dinge in einer Sportart, die immer wieder das Phänomen hervorbringt, dass ein Athlet Seriensiege feiert, obwohl die Dichte an der Spitze enorm ist.