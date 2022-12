Starke ÖSV-Biathlonstaffel auf Platz vier

Überraschend gut schlugen sich Österreichs Biathleten beim Weltcup in Kontiolahti.

Nach dem recht mäßigen Auftakt im Einzelrennen schlugen David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Patrick Jakob in der Staffel zurück und liefen nach nur vier Nachladern als Vierte ins Ziel , 2:31,2 Minuten hinter Sieger Norwegen.

Die Skandinavier in der Formation Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe und Johannes Thingnes Boe setzten sich mit insgesamt sieben Nachladern und einem Vorsprung von 43,9 Sekunden gegen das Team aus Deutschland durch (8 Nachlader). Das Podest komplettierte die Mannschaft aus Frankreich (+1:05,9 min./9 Nachlader).

David Komatz lieferte gleich zum Auftakt eine starke Performance ab. Österreichs Startläufer blieb bei beiden Schießeinlagen fehlerfrei und klassierte die ÖSV-Staffel damit zu Beginn auf einer absoluten Spitzenposition. Der Steirer übergab als guter Vierter mit einem Rückstand von 21,2 Sekunden an Simon Eder. Österreichs Routinier konnte danach an die starke Leistung seines Teamkollegen anschließen. Nach einer fehlerfreien Liegendserie musste der Salzburger stehend zwei Nachlader in Kauf nehmen und positionierte die österreichische Mannschaft damit zur Hälfte des Rennens auf Rang sechs (+43,5 sec.). Anschließend startete Felix Leitner ins Rennen. Auch der Tiroler zeigte eine sehr gute Schießleistung, benötigte nur stehend eine Zusatzpatrone und übergab auf der vierten Position (+1:06,3 min.) an Patrick Jakob. Für den 26-Jährigen ging es nun darum, diese gute Platzierung ins Ziel zu bringen und der Tiroler meisterte diese schwierige Aufgabe mit Bravour. Österr

eichs Schlussläufer überzeugte, wie die gesamte Mannschaft, vor allem am Schießplatz, musste nur einen Fehlschuss in Kauf nehmen und überquerte am Ende als guter Vierter (+2:31,2 min.) die Ziellinie.



Stimmen zur Staffel

David Komatz: "Ich habe mich in den letzten Tagen schon sehr auf dieses Rennen gefreut. Ich bin voller Zuversicht in den Wettkampf gestartet und konnte in der ersten Runde auch gleich gut mithalten. Der Nuller liegend war natürlich wichtig, weil ich danach wieder eine gute Gruppe zum Mitlaufen erwischt habe. Das Tempo in der zweiten Runde war dann ziemlich hoch, aber ich konnte auch stehend eine saubere Serie abliefern. Auf der Schlussrunde habe ich dann einfach versucht, noch alles herauszuholen und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Das Rennen heute gibt mir auf jeden Fall Selbstvertrauen für die weiteren Wettkämpfe."

Simon Eder: "In der Loipe ist es mir heute um einiges besser gegangen als im Einzel. Die zwei Nachlader waren natürlich schade, denn in der Staffel ist einfach jede Sekunde entscheidend. Die Top-6 waren vor dem Rennen unser Ziel und das haben wir heute erreicht."

Felix Leitner: "Das war heute ein wirklich gutes Rennen und ich bin sehr zufrieden. Auf der Loipe war es vom Gefühl her ziemlich hart, aber ich konnte dennoch eine gute Leistung abrufen. Für das zweite Rennen der Saison war das heute absolut in Ordnung."

Patrick Jakob: "Ich bin auf einer super Position in das Rennen gestartet und hatte hinter mir eine größere Lücke. Dadurch konnte ich mir das Rennen richtig gut einteilen. Beim Stehendschießen habe ich natürlich ein bisschen gezittert, aber ich glaube, ich habe das ganz gut gemeistert. Auf der Schlussrunde habe ich schon genau gewusst, wo ich attackieren werde und das ist hervorragend aufgegangen."

Am Nachmittag folt in Kontiolahti die Staffel der Frauen.