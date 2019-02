Start der Herren-Abfahrt auf verkürzter Strecke verschoben

Der Start der Herren-Abfahrt bei der alpinen Ski-WM in Aare ist wegen teilweise schlechter Sicht um eine halbe Stunde auf 13.00 Uhr verschoben worden. Ob um 13.00 Uhr gefahren wird, soll um 12.45 Uhr entschieden werden.

Anhaltender Schneefall ließ ein für Samstagvormittag geplantes Training des obersten Abschnitts der Herren-Abfahrt bei der alpinen Ski-WM in Aare nicht zu. Damit wird das Rennen, falls es am Samstag stattfindet, definitiv vom Super-G-Start gefahren.

Der Neuschnee konnte rausgeräumt werden, hieß es, der Wind sollte sich in Grenzen halten. Sollte eine Abfahrt am Samstag nicht durchführbar sein, wird sie auf Sonntag verschoben. Sonntag will man abermals versuchen, in der Früh den obersten Abschnitt zu trainieren. Das Damenrennen wird dann auf 10.30 vorverlegt, die Herren-Abfahrt für 12.30 angesetzt.

Quelle: APA