Start für ÖSV-Slalomteam: "Brauchen uns nicht verstecken"

Erstmals ohne ihren Superstar der vergangenen Jahre starten Österreichs Ski-Herren in einen Weltcup-Slalom. Marco Schwarz, Michael Matt und Manuel Feller sollten am Sonntag (10.15 MEZ/live ORF1) auch ohne Marcel Hirscher ein schlagkräftiges Team abgeben. Obwohl das Rennen in Levi möglicherweise für manche zu früh kommt.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Michael Matt zeigte im Training wiederholt auf