Start in die Bob-Saison: Starke Frauen, verletzliche Männer

In Innsbruck-Igls steigt für die Bobfahrer der Auftakt in die Olympiasaison. Österreich spielt erstmals seit langem wieder eine wichtige Rolle.

Die bislang letzten Olympiamedaillen für Österreich im Bobsport liegen schon einige Zeit zurück. Der Viererbob mit Steuermann Ingo Appelt holte 1992 in Albertville Gold. Dessen Medaille von damals durfte Österreichs aktueller Nummer-eins-Pilot, Vizeweltmeister Benjamin Maier, vor wenigen Tagen anfassen und sich damit zusätzliche Motivation für die Spiele von Peking im kommenden Februar holen. Bei einem Treffen tauschte er sich mit dem mittlerweile 60-jährigen Appelt aus. Vor dem Saisonstart an diesem Wochenende in Innsbruck-Igls hofft Maier über neue Wege in der ...