Stefan Kraft: Ein Löwe für den Goldadler

Stefan Kraft ist Salzburgs Sportler des Jahres. Nach dem Gewinn des Gesamtweltcups erhält der Skispringer seinen zweiten goldenen Leonidas. Auf dem Weg dorthin gab es einige Turbulenzen zu meistern.

Stefan Kraft trägt Badeshorts, allerdings sitzt er bei derzeit frühsommerlichen Temperaturen auf der Sonnenterrasse seines Apartments in Oberalm und nicht wie ursprünglich geplant an einem Strand in der Karibik. Seinen Amerika-Urlaub musste der Skisprung-Star aufgrund der Coronaviruskrise absagen. Wie so ...