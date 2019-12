Stefan Kraft gewann Skisprung-Qualifikation in Klingenthal

Stefan Kraft war fünf Tage nach seinem Sieg in Nischnij Tagil auch in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Bewerb in Klingenthal der Beste. Der Salzburger erhielt am Freitag für einen 129,5-m-Flug die höchste Note, der zweitplatzierte Deutsche Karl Geiger (133 m) lag 0,6 Punkte zurück. Nächstbeste Österreicher waren Michael Hayböck (131) und Gregor Schlierenzauer (131) als 12. und 14.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Stefan Kraft präsentierte sich in Topform