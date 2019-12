Wie ÖSV-Adler Stefan Kraft seine Titelchancen bei der 68. Vierschanzentournee einschätzt und wie es seinem Körper nach dem Sturz in Engelberg geht, erzählte der Salzburger vor dem Auftaktspringen am Sonntag (17.30 Uhr) in Oberstdorf.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Stefan Kraft zählt zu den Tourneefavoriten.