Stefan Kraft in Innsbruck Zweiter hinter Kobayashi

Starkes Comeback von Skispringer Stefan Kraft: Der Pongauer musste sich beim Bergisel-Springen nur dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben.

Der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi hatte 12,8 Punkte Vorsprung und ist vor dem Schlussbewerb in Bischofshofen kaum mehr von Platz eins der Vierschanzentournee zu verdrängen. Der Deutsche Markus Eisenbichler verlor als 13. in Innsbruck viel Terrain. Umso eindrucksvoller meldete sich Stefan Kraft an der Spitze zurück. Der Weltmeister, der in Garmisch als 49. sang- und klanglos schon nach dem ersten Sprung ausgeschieden war, zeigte am Bergisel zwei hervorragende Sprünge und wurde vor Andreas Stjernen Zweiter. Daniel Huber aus Seekirchen war als 14. zweitbester Österreicher. Insgesamt schafften sechs ÖSV-Adler den Sprung in den zweiten Durchgang, damit gelang der Truppe von Trainer Andreas Felder ein deutlicher Aufschwung.

Abgeschlossen wird die Vierschanzentournee am Dreikönigstag in Bischofshofen. Kobayashi kann den Grand Slam mit vier Siegen in vier Bewerben verwirklichen, der bisher nur Sven Hannawald (2002) und Kamil Stoch (2018) gelungen ist.

Ergebnisse Innsbruck

Name Punkte Weiten 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 267,0 136,5/131,0 2. Stefan Kraft (AUT) 254,2 129,5/130,5 3. Andreas Stjernen (NOR) 242,7 130,0/126,0 4. Stephan Leyhe (GER) 239,1 129,0/127,5 5. Kamil Stoch (POL) 234,1 126,5/131,0 6. Yukiya Sato (JPN) 231,4 129,0/123,5 7. Killian Peier (SUI) 230,6 127,0/123,0 8. Richard Freitag (GER) 230,0 128,0/124,0 9. Roman Koudelka (CZE) 228,4 123,0/125,0 10. Timi Zajc (SLO) 226,6 130,0/119,5 11. Robert Johansson (NOR) 226,1 129,0/124,0 12. Anze Lanisek (SLO) 224,8 126,5/123,0 13. Markus Eisenbichler (GER) 223,8 (29,0/123,5 14. Daniel Huber (AUT) 222,8 127,0/121,0 15. Daiki Ito (JPN) 222,3 124,5/124,5 16. Manuel Fettner (AUT) 219,6 121,5/122,5

Zwischenstand Tournee

nach drei Bewerben:



1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 815,9 Punkte 2. Markus Eisenbichler (GER) 770,4 3. Andreas Stjernen (NOR) 766,2 4. Kamil Stoch (POL) 750,9 5. Stephan Leyhe (GER) 748,1 6. Roman Koudelka (CZE) 746,6 7. Dawid Kubacki (POL) 742,5 8. Timi Zajc (SLO) 741,3 9. Robert Johansson (NOR) 729,9 10. Daniel Huber (AUT) 726,8

Weiter: 20. Stefan Kraft (AUT) 614,1

Quelle: SN