Stefan Kraft in Qualifikation in Zakopane Vierter

Stefan Kraft ist auch am Freitag in der Qualifikation für den Sonntag-Bewerb des Skisprung-Weltcups der Herren in Zakopane der deutlich stärkste Österreicher gewesen. Der Weltmeister klassierte sich mit einem 130,5-m-Flug an der vierten Stelle. Bester war bei stark variierenden Windverhältnissen der Norweger Johann Andre Forfang (138,5 m). Alle sieben Österreicher schafften die Qualifikation.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Gute Weite bei schwierigen Verhältnissen