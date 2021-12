"Stefan Kraft ist ein Segen für das Skispringen"

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl ist vor dem Weltcup in Wisła voll des Lobes über seinen Vorzeigeadler Stefan Kraft.

Der Weltcup der Skisprung-Herren ist gerade einmal vier Saisonbewerbe alt, aber schon jetzt ist klar: So viele Sieganwärter gab es lange nicht mehr, vielleicht sogar überhaupt noch nie im Springerzirkus. Mit dem Deutschen Karl Geiger, dem Norweger Halvor Egner Granerud (beide in Nischni Tagil), dem Japaner Ryōyū Kobayashi und dem Slowenen Anže Lanišek (beide in Ruka) lachten vier verschiedene Athleten aus vier verschiedenen Nationen vom obersten Siegertreppchen. Am Wochenende folgt nun Wisła. Vielleicht mit einem österreichischen Sieg?

Die ...